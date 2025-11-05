Обещанные мошенниками выплаты оказались ловушкой для кражи 3 миллионов

60-летняя жительница Пудожского района стала жертвой киберловушки и потеряла миллионы рублей. Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Аферисты посулили пожилой женщине выплаты и попросили для их получения назвать номер СНИЛС, а также поступивший на телефон код. Дальше – больше. Женщина поверила, что ее профиль на портале Госуслуги взломали, а ее личные данные попали в лапы мошенников, рассказали в карельском МВД.

Чтобы помешать мошенникам украсть деньги, советчики из телефона убедили ее снять с банков деньги. Делала она это в двух разных городах – Пудоже и Медвежьегорске. Даже география ее поездок не заставила хотя бы на минуту задуматься над своими действиями. Все деньги, по совету доброжелателей из телефона, она уверенно переводила туда, куда просили. Киберпреступники получили 3 миллиона 594 тысячи рублей.

