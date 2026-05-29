Новый сезон – новые абонементы

С 9 по 15 сентября в Карельской филармонии пройдёт традиционная осенняя «Ярмарка абонементов». Девиз ярмарки: «Музыка яркая, разная, твоя» (6+)

Филармония подготовила к новому сезону 2025/2026 абонементы с музыкой и исполнителями самых разных стилей и направлений, ориентированных на взыскательного слушателя или созданных для самых маленьких гостей. В дни проведения ярмарки все абонементы можно приобрести со скидкой 20%. Пенсионерам скидка – 25%.

Кроме концертов с участием творческих коллективов Карельской филармонии, в новом сезоне в столицу Карелии приедут солисты и музыканты, чьи имена известны далеко за пределами России: заслуженный артист России Александр Гиндин (фортепиано), заслуженный артист России Александр Тростянский (скрипка), лауреат международных конкурсов Пётр Лаул (фортепиано), заслуженный артист России Борис Андрианов (виолончель), дирижёр Мариус Стравинский (Великобритания), Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной и другие.

Также на «Ярмарке абонементов» можно получить консультацию сотрудников филармонии о предстоящих в новом сезоне концертах. Касса и консультанты будут работать по будням с 12:00 до 19:00, в выходные с 11:00 до 17:00. Адрес филармонии: ул. Кирова, 12.

