Жестовое искусство впервые включили в программу проекта «Абилимпикс»

В Петрозаводске завершился региональный этап «Абилимпикс» - это чемпионат разных компетенций, который объединяет людей с инвалидностью. Впервые в Карелии в программу «Абилимпикс» вошло «Жестовое искусство». Инициатором этого нововведения стала Петрозаводская государственная консерватория, на площадке которой и проходил весь музыкальный этап чемпионата.

Чемпионат проводился на 15 площадках республики. В соревнованиях приняли участие 200 конкурсантов, 120 добровольцев оказали большую помощь и участникам, и организаторам.

Республика Карелия присоединился к движению «Абилимпикс» в 2017 году. За эти 10 лет количество участников регионального чемпионата возросло более, чем в 5 раз – с 37 в 2017 году, до 200 в 2026 году. Увеличилось и число соревновательных компетенций – с 6, представленных на первом региональном чемпионате, до 34 на текущем.