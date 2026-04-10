Из Медвежьегорска в ЛНР Карелия отправила три КАМАЗа с досками

Из Медвежьегорска в Луганскую Народную Республику выдвинулись три грузовика КАМАЗ, гружённые пиломатериалами. Как написал в соцсети Элиссан Шандалович, каждый из 40 кубометров древесины будет использован для строительства укрытий, блиндажей, эвакуационных и медицинских пунктов, а также пунктов временной дислокации военнослужащих, чтобы сделать условия службы бойцов хоть немного комфортнее и безопаснее в непростой обстановке.



Шандалович поблагодарил медвежьегорскую компанию «Мед лес» за то, что откликнулись на просьбу бойцов-земляков.

Мы оказываем помощь с начала СВО. В зоне специальной военной операции служат сейчас и работники нашей компании, поэтому мы помогаем, не можем оставаться в стороне,

- отметил директор компании Денис Гаврилов.

Защита Родины это святое. Северный пиломатериал считается одним из самых прочных и уверен, он будет полезен нашим ребятам,

- добавил представитель «Мед лес» Иван Гаврилов. До точки назначения фуры с гуманитарным грузом проедут 2500 км, три дня пути.



Спикер Парламента, участник спецоперации Элиссан Шандалович подчеркнул, что Карелия поддерживает своих защитников с первых дней СВО:

Помогаем делом, а не словами. Республика отправляет технику, пиломатериалы, медикаменты, гуманитарную помощь, потому что сегодня тыл и фронт — это единое целое.



До 24 апреля в Карелии продолжается акция по сбору гуманитарной помощи участникам спецоперации «Во имя Победы», инициированная Главой республики Артуром Парфенчиковым. Жители региона могут передать в пункты сбора, расположенные в Петрозаводске и районах, репелленты от клещей, средства гигиены, налобные фонарики и другие необходимые вещи.



Напомним, председатель Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович служил врачом в военно-полевом госпитале в ЛНР.