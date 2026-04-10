Юрист рассказал, в каких случаях наследника могут признать недостойным

За какие проступки человек может остаться без наследства, рассказал RT руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Согласно Гражданскому кодексу, гражданин признаётся недостойным наследником, если он умышленно совершил противоправные действия против наследодателя, других наследников или воли завещателя.

К таким действиям, по словам эксперта, относятся покушение на жизнь наследодателя или иных наследников, причинение вреда их здоровью. Если наследник попытается незаконно увеличить долю в наследстве путём подделки завещания, кражи документов, обмана или угрозы в адрес наследодателя с целью заставить его изменить завещание, то он будет признан недостойным.

Хаминский уточняет, что злостное уклонение от выплаты алиментов нетрудоспособному наследодателю, подтверждённое решением суда, также станет препятствием в получении наследства. Кроме того, родители, лишённые родительских прав, не наследуют после детей.

«В большинстве случаев недостойного наследника отстраняют от наследства через суд. При этом недостойный наследник теряет право наследовать как по закону, так и по завещанию», — подытожил юрист.