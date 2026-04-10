Наука и почвогрунт: новые возможности для городского хозяйства

Ученые проведут комплексные исследования почвогрунта, производимого на канализационных очистных сооружениях (КОС), чтобы объективно оценить его свойства и расширить возможности применения.

На КОС используется современная технология переработки осадка сточных вод. Она позволяет ежегодно превращать около 30 тысяч кубометров осадка в почвогрунт – ресурс с высоким потенциалом для озеленения и благоустройства городских территорий.

Предстоящие исследования могут помочь решить важную производственную задачу – расширить оптимальные пути его реализации. Это позволит избежать накопления излишков, повысить эффективность процессов и обеспечить стабильную работу системы компостирования на долгие годы вперед.

Важно, что совместная работа с научным сообществом – это новый шаг в развитии экономики замкнутого цикла, целью которой является полное вовлечение всего образующегося почвогрунта в оборот для замыкания цикла.

Представители научного центра уже посещали КОС, где технический директор «ПКС – Водоканал» Виталий Остапчук подробно рассказал им о технологии производства почвогрунта. По итогам визита было решено для начала провести практический эксперимент: вырастить листовой салат на искусственной почве, его выбрали как природный «индикатор», по росту которого можно оценить влияние почвогрунта на развитие растений.

Соглашение о сотрудничестве подписали главный управляющий директор «РКС - Петрозаводск» Александр Сафронов и генеральный директор Карельского научного центра РАН Ольга Бахмет.

Мы последовательно внедряем решения для заботы об экологии и открыты к сотрудничеству с научным сообществом. Для нас важно формировать экологически ответственное будущее города,

— отметил Александр Сафронов.

В компании считают заботу об экологической безопасности Карелии одной из ключевых задач, именно поэтому продолжают активно развивать проекты, направленные на устойчивое развитие региона и внедрение современных решений для бережливого отношения к природе.