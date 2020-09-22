Новый реабилитационный центр может появиться в Петрозаводске

Текст: Хельга Белянцева

В Петрозаводске в ближайшие годы может появиться современный реабилитационный центр для детей и взрослых, имеющих инвалидность. По словам автора проекта Светланы Ефимовой, этот центр должен стать едва ли не самым лучшим в России. Его планируют оснастить новейшим оборудованием, бассейном, соляной комнатой, а также помещениями для занятий канистерапией. Здесь дети из Карелии будут иметь возможность бесплатно проходить курсы реабилитации, оздоровительные процедуры и общаться с собаками-терапевтами.

Стоимость создания такого центра по предварительным подсчетам будет составлять около 300 миллионов рублей. Государство не спешит финансировать строительство, однако группа волонтеров, которыми руководит Светлана Ефимова, верят в успех своего начинания. И это казалось бы чем-то из области фантастики, если бы не те результаты, которых эти люди смогли добиться всего за два года с момента создания Центра социальной работы и канистерапии, где они сейчас работают как добровольцы.

Журналист портала «Петрозаводск говорит» попросил Светлану Ефимову рассказать о деятельности команды петрозаводских канистерапевтов и о проекте создания реабилитационного центра.

— Несколько лет назад я пришла работать в Первый петрозаводский общественный приют для бездомных животных, выполняла около года обязанности администратора, — говорит Светлана. — Стали водить собак на прогулки к детям в школу-интернат № 21, хотели таким образом привлечь внимание к приюту. Так постепенно и появилась идея заняться канистерапией.

В январе 2018 года мы с группой волонтеров открыли центр социальной реабилитации и канистерапии «Открытые сердца» на базе Первого приюта. На тот момент это была единственная организация в Карелии, где собаки работали с детьми с инвалидностью, помогали им проходить реабилитацию. Теперь вместе с нами канистерапией занимается и кондопожский приют «Право на жизнь», руководитель которого проходит обучение на канистерапевта.

— Сейчас в нашей команде 6 человек. Среди них два психолога (одна из них имеет дополнительную специальность «нейропсихолог»), зоопсихолог Снежана Якушкова и студентка университета, которая в этом году получила диплом кинолога и продолжила обучение в магистратуре. Также нам помогают две активные мамы ребят с инвалидностью, — рассказывает Светлана Ефимова.

За два года мы оборудовали два кабинета восстановительной терапии — один у нас в центре на Варкауса, стоимостью 950 000 рублей, второй в ГБУЗ РК «Городская детская больница» — его стоимость 740 000 рублей. Он полностью укомплектован для работы психолога и логопеда.

Буквально на прошлой неделе мы приобрели благодаря субсидии комплекс «Реабилитационная перчатка» за 315 000 рублей. Его используют для детей с ДЦП, после инсульта и травм.

Кабинет восстановительной терапии в центре "Открытые сердца"

Помещение для занятий канистерапией и проведения уроков доброты в центре на набережной Варкауса

Дальнейшие наши планы — строительство реабилитационного центра, который будет оснащен новейшим оборудованием, в том числе роботизированным комплексом «Lokomat», позволяющим не только сохранять двигательные функции, но и восстанавливать их. В новом центре планируется также сделать большую соляную комнату, бассейн, помещение для проведения уроков доброты, куда смогут приезжать младшие школьники и дети из дошкольных учреждений заниматься с собачками и проходить оздоровительные процедуры.

— Как возникла идея создания реабилитационного центра?

— За время существования Центра канистерапии через него прошло большое количество детей. Их родители часто говорили нам, что вынуждены ездить с ребятами на реабилитационные курсы в другие города России, потому что в Карелии нет необходимого оборудования. Реабилитация стоит немалых денег, также надо платить за проживание, да и детей с инвалидностью не всегда удобно перевозить на большие расстояния. И постепенно у нас зародилась мысль, что нужно создать такой реабилитационный центр для карельских детей.

— С какими проблемами здоровья у детей вы работаете?

— К нам приходит много гиперактивных ребят, дети с ДЦП, после инсульта, аутисты. Для них проводились занятия с психологом, логопедом, но сейчас из-за пандемии коронавируса осталась только канистерапия. Занятий теперь стало гораздо меньше, и они проводятся только у нас в центре, мы были вынуждены перестать посещать городскую больницу и проводить уроки доброты в школах и детских садах.

— Можете рассказать о ком-то из ваших маленьких пациентов?

— Например, к нам приходил мальчик Саша, аутист. Любил разбрасывать игрушки и все время молчал. Родители отметили, что на наших занятиях ребенок стал много говорить и петь. На протяжении всего занятия он вступал с нами в диалог, в то время как дома и в школе, напротив, был молчалив.

Другого мальчика родители привели к нам по совету специалиста из неврологического диспансера. Ребенок ни минуты не мог сидеть на месте. Через два месяца он впервые обратил внимание на собаку, начал протягивать ей мяч, держать обруч, кормить собаку с ладошки. На сегодняшний день во время занятий малыш проявляет интерес и усидчивость, спокойно может выполнять задание до 5-6 минут.

— За счет чего существует центр канистерапии, берете ли вы плату за занятия?

— Мы открылись на свои собственные средства, с помощью спонсоров сделали ремонт в помещении центра, а потом уже выиграли первый президентский грант. За два года мы получили три больших гранта: один от министерства социальной защиты и два от министерства здравоохранения.

Сейчас мы проводим часть занятий бесплатно, а часть за плату. Все вырученные деньги уходят на коммунальные услуги. Если раньше мы за счет президентских грантов могли оплачивать коммуналку, платить небольшую зарплату нашим специалистам, то теперь средств на это практически нет.

— Почему вы теперь не получаете гранты?

— В марте этого года мы отделились от Первого петрозаводского приюта. С того времени мы являемся самостоятельной молодой организацией и по условиям Фонда президентских грантов не можем рассчитывать на получение больших сумм на свои проекты в течение года. Сейчас у нашего центра непростая ситуация, так как из-за коронавируса у нас прекратились и акции по сбору средств в супермаркетах.

— Где вы собираетесь найти средства на строительство нового реабилитационного центра?

— Мы будем обращаться в крупные российские коммерческие организации, искать спонсоров, которые могут позволить себе вложить в этот проект необходимые 300 миллионов. Нам навстречу уже пошли в Минстрое Карелии — бесплатно сделали смету строительства без учета участка, потому что землю нам пока еще не выделили. Также московская компания ООО «Пакс Мед» готовит для нас проект по оснащению центра реабилитационным оборудованием. Дело в том, что существуют особые требования к установке разных видов реабилитационного оборудования. Например, необходимо учитывать его вес. В старом здании такое оборудование не установишь, просто не выдержат полы — оно очень тяжелое. План нового центра нам сделала девушка-волонтер.

Также мы учитываем то, что дети растут, многие приходили к нам на занятия уже ближе к 18 годам. Конечно, их родители хотели бы, чтобы этот центр могли посещать и взрослые. Поэтому мы планируем сделать два зала с реабилитационным оборудованием — один для детей, второй для взрослых с инвалидностью.

— Откуда будет поступать финансирование для работы нового реабилитационного центра?

— Мы планируем работать за счет грантов и субсидий, которые государство выделяет для того, чтобы люди, имеющие инвалидность, могли проходить бесплатные курсы реабилитации. Также в центре будут и платные услуги. Это необходимо для того, чтобы были средства на зарплату специалистам и оплату коммунальных платежей.

— Вы уже пытались где-то продвигать свой проект?

— Мы обращались в министерство имущественных отношений, просили выделить нам землю под строительство, но получили отказ, так как в Петрозаводске не было предусмотрено мест для строительства подобных социальных объектов. Недавно мы повторно обратились в министерство имущественных отношений и в петрозаводскую администрацию с просьбой внести в реестр земельных участков на 2021-2022 годы участок под строительство нашего центра. Поддерживаем с ними связь и не теряем надежды.

Сейчас мы дорабатываем проект, пытаемся понять, как он будет работать, какие средства нужны будут на строительство, какое время потребуется, чтобы центр начал окупать себя, и нам не нужно было просить деньги на зарплаты специалистам, на коммунальные услуги и прочее.

— Кто будет работать в новом реабилитационном центре?

— Наша задача как волонтеров — создать центр и сделать так, чтобы он функционировал, а работать в центре конечно будут специалисты. В первую очередь это специалисты ГБУЗ РК «Городская детская больница» и Петрозаводского государственного университета. С этими организациями у нас подписаны договоры о сотрудничестве. Планируем привлекать студентов-медиков, которые могли бы на практике поработать с детьми с инвалидностью и освоить реабилитационное оборудование.

Благодаря субсидии, которую мы получили в этом году от министерства здравоохранения, у нас теперь 8 человек проходят обучение по специальности «канистерапевт» на базе ПетрГУ. Среди них специалисты из нашего университета, из детской городской больницы, руководитель кондопожского приюта для бездомных животных «Право на жизнь» и наша команда. Курсы проводит Национальная ассоциация «Объединенные энималтерапевты» из Москвы. Лекции читают кандидаты медицинских наук, психологи, неврологи и биологи.

«Петрозаводск говорит» будет следить за тем, как воплощается в жизнь проект реабилитационного центра. А те, кто хочет оказать содействие в его реализации или помочь центру канистерапии, могут обращаться в группу ВКонтакте «Дай лапу, друг!» или лично к Светлане Ефимовой.