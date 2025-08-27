Новое освещение появилось в отдаленном районе Петрозаводска

В Петрозаводске новое уличное освещение обустроено в квартале Резервный. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, 18 новых светодиодных светильников будут освещать части Угольного, Летнего, Рудного проездов. Работы были выполнены за счет средств бюджета Петрозаводска.

Отмечается, что включение и выключение уличного освещения в этом районе автоматизировано.

Ранее сообщалось о том, что уличное освещение модернизировали на улице Володарского в карельской столице.