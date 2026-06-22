Nova получила разрешение на строительство второго дома в ЖК «Компас»

В новом доме на Перевалке будет 23 этажа. Яркие фасады привлекут внимание как местных жителей, так и туристов

Компания NOVA получила разрешение на строительство второго дома на Перевалке в жилом комплексе «Компас».

По проекту в жилом комплексе «Компас» дома расположены по сторонам света и имеют индивидуальные фасады в зависимости от направления. Первый дом уже введен в эксплуатацию, представляет собой южную сторону, где преобладают теплые цвета. Это отражено на фасаде здания в виде красного градиента. Будущий западный дом будет оформлен в зеленых тонах, олицетворяющих спокойствие и природу. Заметные и яркие фасады привлекут внимание как местных жителей, так и туристов.

В новом доме жилого комплекса «Компас» будет 23 этажа. В нем уютно расположатся 198 квартир, 4 лифта, 58 кладовых, 6 коммерческих помещений и подземный паркинг.

Просторный и красивый холл с панорамным остеклением будет выполнен по индивидуальному дизайн-проекту. В местах общего пользования не будет порогов, что облегчит доступ мамам с колясками и маломобильным гражданам. Бесшумный скоростной лифт доставит жильцов на нужный этаж, а понятная навигация сопроводит гостей до квартиры.

На первом этаже колясочная с выходом на улицу и лапомойка для питомцев.

В доме на цокольном этаже появятся кладовые помещения площадью от 2 до 6 кв.м. для хранения сезонных вещей: автомобильной резины, лыж, велосипедов.

На территории жилого комплекса планируются детская площадка, паркинг, велопарковка и зона отдыха.

Для безопасности по периметру здания на 1 этаже и в лифтах будет организовано видеонаблюдение. Также в доме будет организована работа консьержа.

Итальянские котлы Elco на крыше обеспечат жильцов теплом и горячей водой. Благодаря им можно избежать длительных сезонных отключений горячей воды. Основные инженерные узлы выведены в технические помещения на этажах, что исключает необходимость обеспечивать доступ в квартиру представителям управляющей организации. Жильцам не надо будет передавать показания счетчиков.

Для некоторых офисных помещений предусмотрен отдельный заезд и паркинг.

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