Ночью в ряде районов Карелии будет очень плохая погода

Ночью 20 июля, в среду, в некоторых районах ожидается неблагоприятное гидрометеорологическое явление. Об этом предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

На севере и востоке региона, вероятно, будет идти очень сильный дождь. Утром и днем усилится ветер. Местами до 15-17 метров в секунду.

Под действие этого неблагоприятного явления может попасть и карельская столица. // Фото: pxhere.com