Кратковременные дожди пройдут в Карелии 20 июля

Завтра, 20 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Утром и днем дождь. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +12, +14°С, днем +19, +21°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северным и восточным районам дождь, местами сильный, днем в большинстве районов кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, утром и днем порывы до сильного. Температура воздуха ночью +9, +14°С, днем +18, +23°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +17, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже до +22, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале до +20, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото: unsplash.com