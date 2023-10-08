Ночью температура уйдет в минус, днем обещает потеплеть до +6

В Петрозаводске в понедельник облачно с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер северо-восточный, северный умеренный, временами с порывами. Температура воздуха ночью 0, +2, днем +2, +4, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии тоже облачно с прояснениями. Небольшие местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, по северу преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный, ночью местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью -3, +2, днем +1, +6.

Ранее синоптики рассказали, когда в регионе потеплеет. // фото wirestock/ freepik.сom