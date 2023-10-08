Выпущено новое предупреждение о непогоде в Карелии

Синоптики выпустили новое предупреждение о неблагоприятном гидрометеорологическом явлении, сообщается в паблике Единой дежурно-диспетчерской службы.

Сильный ветер, который обрушился на Карелию в выходные, не собираются утихать и в начале рабочей недели. Под раздачу может попасть и Петрозаводск.

Ночью 9 октября местами по южным и центральным районам Карелии сохранится сильный ветер северо-восточного, северного направления. Порывы будут достигать 15-17 метров в секунду, на акваториях крупных водоемов до 20 метров в секунду. // фото unsplash.com/ Khamkeo Vilaysing