Несвежую говядину с химическим запахом завезли в школу Петрозаводска

Руководство одной из школ Петрозаводска сообщило в Россельхознадзор о подозрительном мясе, которое поставили в учреждение. Сперва было обнаружено, что ветеринарные сопроводительные документы на продукцию были оформлены с нарушением.

Начало административное расследование. Специалисты установили, что изготовитель в марте 2021 года произвел продукцию из поступившего на предприятие сырья, при этом объем готовой продукции превысил объем сырья на 2668,288 кг. В результате прослеживаемость продукции была нарушена.

Часть полуфабрикатов, 4012,133 кг, была направлена поставщику в Петрозаводск. Поставщик реализовывал говядину в образовательные учреждения Карелии. За нарушение требований технического регламента производителя оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Образцы полуфабрикатов из говядины направили на исследования в Ленинградскую межобластную ветеринарную лабораторию. Экспертиза признала мясо несвежим. Вдобавок у продукта присутствовал химический запах, несвойственный говядине.

В итоге было проведено еще одно административное расследование. У производителя и поставщика запросили документы, необходимые для всестороннего рассмотрения дела. Россельхознадзор установил, что у производителя продукции не разработана, не внедрена и не поддерживается при производстве пищевой продукции программа ХАССП (прим.ред. система контроля качества на пищевом предприятии). Организации назначили штраф в 100 тысяч рублей. Производителю выдали предписание разработать программу ХАССП.

Поставщика привлекли к административной ответственности, выдав предупреждение, и поручили принять меры для изъятия сомнительной продукции. (фото multivarka-receptik.ru)