Непогода накроет сегодня Карелию

Сегодня, 12 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, днем с переходом к южному, юго-западному умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха +23, +25°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом к южному, юго-западному умеренный, днем при грозах местами порывы до сильного. Температура воздуха +19, +24°С, на юге местами до +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +20, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +20, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»