Нелегальное водоснабжение: как остаться без воды и с большим штрафом

Самовольное подключение к системе водоснабжения – это не только правонарушение. Это прямое вмешательство в сложный технологический процесс, которое ставит под угрозу безопасность и комфорт всех жителей Петрозаводска.

Неконтролируемые врезки нарушают герметичность и гидравлический расчёт сети, что приводит к серьёзным последствиям:

Ухудшение качества воды. При незаконных подключениях не проводятся промывка трубопровода, что приводит к загрязнению воды, поступающей в дома петрозаводчан.

Снижение давления в системе. Несанкционированные подключения нарушают расчётный режим работы сетей, из-за чего жители сталкиваются со слабым напором воды.

Рост аварийности. При самовольных врезках неучтённые нагрузки на сеть увеличивают риск появления повреждений и отключений воды.

«Водоканал» напоминает, что в законодательстве предусмотрены строгие меры для нарушителей:

Штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей.

Принудительное отключение от водоснабжения без предупреждения.

Перерасчёт платы за воду по пропускной способности трубы.

В целях выявления самовольных подключений к водопроводу и их предупреждению АО «ПКС - Водоканал» организована специальная техническая комиссия: сотрудники проводят регулярные рейды, а также реагируют на обращения неравнодушных жителей.

Задача группы компаний «РКС - Петрозаводск» – обеспечить стабильное и качественное водоснабжение для каждого дома в Петрозаводске. Поэтому мы призываем горожан подключаться к сетям в законном порядке. Если вы уже подключены самовольно – просим добровольно сообщить об этом, чтобы избежать серьёзных финансовых потерь.

Фото: РКС-Петрозаводск