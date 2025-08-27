Нелегальное водоснабжение: как остаться без воды и с большим штрафом
Самовольное подключение к системе водоснабжения – это не только правонарушение. Это прямое вмешательство в сложный технологический процесс, которое ставит под угрозу безопасность и комфорт всех жителей Петрозаводска.
Неконтролируемые врезки нарушают герметичность и гидравлический расчёт сети, что приводит к серьёзным последствиям:
- Ухудшение качества воды. При незаконных подключениях не проводятся промывка трубопровода, что приводит к загрязнению воды, поступающей в дома петрозаводчан.
- Снижение давления в системе. Несанкционированные подключения нарушают расчётный режим работы сетей, из-за чего жители сталкиваются со слабым напором воды.
- Рост аварийности. При самовольных врезках неучтённые нагрузки на сеть увеличивают риск появления повреждений и отключений воды.
«Водоканал» напоминает, что в законодательстве предусмотрены строгие меры для нарушителей:
- Штраф для граждан от 10 до 15 тысяч рублей.
- Принудительное отключение от водоснабжения без предупреждения.
- Перерасчёт платы за воду по пропускной способности трубы.
В целях выявления самовольных подключений к водопроводу и их предупреждению АО «ПКС - Водоканал» организована специальная техническая комиссия: сотрудники проводят регулярные рейды, а также реагируют на обращения неравнодушных жителей.
Задача группы компаний «РКС - Петрозаводск» – обеспечить стабильное и качественное водоснабжение для каждого дома в Петрозаводске. Поэтому мы призываем горожан подключаться к сетям в законном порядке. Если вы уже подключены самовольно – просим добровольно сообщить об этом, чтобы избежать серьёзных финансовых потерь.
Фото: РКС-Петрозаводск