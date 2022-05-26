Некоторые продукты заметно подешевели в России

За прошедшую неделю падение цен на товары и услуги в России составило 0,02%. В последний раз такое фиксировалось в августе 2021 года, следует из данных Росстата.

Подешевели овощи. Снизились цены на огурцы (на 9,4%), капусту (на 6,2%), помидоры (на 4,32%). При этом продолжают дорожать лук и картофель (на 3,41% и 2,77% соответственно).

Цены на большинство непродовольственных товаров существенно не изменились. Только спички подорожали на 1,78%, туалетное мыло - на 1,54%. Фото: pixabay.com/congerdesign