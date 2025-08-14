Неизвестные сожгли автомобиль в Петрозаводске

В среду в 23:26 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре у дома №11б по Карельскому проспекту в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место отправились четверо специалистов. Выяснилось, что полыхает легковой автомобиль. В результате происшествия транспортное средство серьезно пострадало.

Предположительной причиной пожара считается поджог.