Небольшие морозы ожидаются сегодня в Карелии

Сегодня, 17 марта, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха 0, +2°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, днем юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -3, +2°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -5-12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже -3-9, ясно.

В Сортавале -8+2, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: «Петрозаводск говорит»