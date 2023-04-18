Небольшие дожди пройдут в среду в некоторых районах Карелии

Завтра, 19 апреля, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью -1, -3°С, днем +9, +11°С. Атмосферное давление будет слабо падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем по северным районам небольшой дождь. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, западный, на юге северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью 0, -5°С, местами до -9°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше ночью -3, днем +8, пасмурно, небольшой дождь.

В Сегеже ночью -5, днем +9, переменная облачность, небольшой дождь.

В Сортавале ночью 0, днем +12, ясно.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com