27 марта 2025, 16:11
Небольшие дожди пройдут в пятницу в Карелии
До 9 градусов тепла обещают синоптики в республике 28 марта
Фото: unsplash.com / Geetanjal Khanna
Завтра, 28 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +6, +8°С, Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3°С, местами до -5°С, днем +4,+9°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+4, пасмурно, морось.
В Сегеже +2+4, пасмурно, небольшой снег с дождем.
В Сортавале +2+4, пасмурно.
Геомагнитная обстановка вернется в пределы нормы.