Небольшие дожди пройдут в пятницу в Карелии

Завтра, 28 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью 0, +2°С, днем +6, +8°С, Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки, ночью в виде мокрого снега, днем дождя. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью -2, +3°С, местами до -5°С, днем +4,+9°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше +2+4, пасмурно, морось.

В Сегеже +2+4, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +2+4, пасмурно.

Геомагнитная обстановка вернется в пределы нормы.