Небольшие дожди пройдут в Карелии в понедельник

Завтра, 4 октября, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +2, +4°С, днем +11, +13°С. Атмосферное давление будет слабо меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем по северным районам местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, южный умеренный. Температура воздуха ночью +1, +6°С, днем +9, +14°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +12, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже до +10, ясно.

В Сортавале до +11, переменная облачность, без осадков.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото pixabay.com/NickyPe