Не только Милан и Париж. Неделя моды пройдет в Петрозаводске

Профессионалы и начинающие дизайнеры представят свои коллекции на неделе моды «Дыхание Карелии».

Участники показа мод представят костюмы в традиционном и современном стилях, рассказали в региональном минэкономразвития.

Мероприятие откроется 24 ноября и пройдет в отеле на Куйбышева, 2-б.

В открытии примут участие известные художники-модельеры, а также театр моды, студия моды и пластики и другие.