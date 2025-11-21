21 ноября 2025, 15:08
Не только Милан и Париж. Неделя моды пройдет в Петрозаводске
Участники показа мод представят костюмы в традиционном и современном стилях
фото: freepik
Профессионалы и начинающие дизайнеры представят свои коллекции на неделе моды «Дыхание Карелии».
Участники показа мод представят костюмы в традиционном и современном стилях, рассказали в региональном минэкономразвития.
Мероприятие откроется 24 ноября и пройдет в отеле на Куйбышева, 2-б.
В открытии примут участие известные художники-модельеры, а также театр моды, студия моды и пластики и другие.