Ветеранам в Пряже некогда стареть

Текст: Алина Гапеева

Собрать миллион рублей, отправить тонны гуманитарного груза, сплести сотни метров маскировочных сетей, а после этого — пойти сажать цветы в родном поселке и провести урок патриотизма для школьников. Думаете, это план работы целой организации? Нет, это обычные будни активных бабушек и дедушек из Пряжи, которые доказывают, что для добрых дел не существует возраста.

Немолодые пряжинцы демонстрируют такую энергичность и жизнелюбие, что многие молодые могут позавидовать.

Каждый день в Пряжинский дом культуры спешат женщины пенсионного возраста. В одном из залов они собираются, чтобы своим трудом помочь участникам СВО.

У дверей одного из клубных помещений меня встретила женщина, ухоженная и энергичная. Сразу видно, что человек живет полной жизнью.

«Я такой человек – приду на полчаса раньше, это у меня привычка», — пояснила Татьяна Петровна Корзюк и жестом пригласила войти.

Татьяна Корзюк избрана председателем совета ветеранов поселка Пряжа почти шесть лет назад. Ее активная работа заслуживает глубокого уважения, особенно если учесть, что всю эту важную общественную нагрузку она несет добровольно, не получая за свой труд никакого вознаграждения.

Как не помочь?

Вдоль всей комнаты, словно паутина, натянута сетка. Рядом с ней стоят коробки, полные разноцветных лоскутков ткани. На полу — мешки. Несколько женщин с удивительной ловкостью и сосредоточенностью, вплетают в ячейки сетки тонкие серые и зеленые полоски.

«Там воюют наши дети, родные, знакомые. Как им не поможешь?»

— в один голос говорят труженицы.

С первых дней специальной военной операции пенсионерки стали настоящей опорой для бойцов: вязали теплые носки, собирали самые необходимые вещи и медикаменты. Когда пришла весть о том, что остро нужны маскировочные сети, женщины не растерялись. Им выдали ткань и нитки, и, несмотря на то, что никто из них раньше не имел представления о том, как правильно плести такие сети, они с энтузиазмом взялись за дело. Тонкости ремесла осваивали по видеоурокам из интернета, вручную плели основу... Работа шла медленно, за три месяца удавалось изготовить семь маскировочных сетей, а там, на передовой, срочно требовалась маскировка, каждая из них спасет чью-то жизнь. И вот благодаря поддержке неравнодушных людей у них появился чудо-станок для нарезки ткани (спанбонда). Процесс плетения маскировочных сетей значительно ускорился. Теперь для вязания маскировочной сети размером шесть на три метра уходит всего два дня, при наличии шести пар рабочих рук.

«Спасибо вам, дорогие бабушки, за вашу поддержку. Мы очень ценим, что вы у нас есть!» — передают бойцы огромную благодарность за ценную помощь.

Золото-мужчины

В любой общественной организации есть люди, которые становятся ее опорой и движущей силой. В Совете ветеранов поселка Пряжа такой опорой, без всякого преувеличения, являются мужчины. Их немного, и именно поэтому вклад каждого из них особенно ценен.

Сергей Константинович Власов работает на нарезке антидроновых сетей, которые раньше служили в качестве садков для рыбы. Николай Максимович Иванов взялся наводить порядок у памятника Марии Мелентьевой и около братского захоронения.

«Это просто чудо – чистота там теперь, ни соринки, ни пылинки. Если бы ему дали волю, он бы, наверное, всю Пряжу отмыл до блеска! И самое удивительное – ему предлагали за это зарплату, но он отказался. Работает совершенно безвозмездно, просто потому что хочет, чтобы вокруг было красиво. Настоящий энтузиаст!» — рассказали пенсионерки о скромном Николае Максимовиче.

Тысяча и одна важная мелочь

Активистки решили, что пора устроить себе небольшой перерыв и попить чайку. Стол быстро заполнился угощениями, полилась оживленная беседа. Все сошлись во мнении: надо чаще встречаться. Это — возможность поддержать друг друга, когда тяжело, и разделить радость, посмеяться от души, а также сообща найти решение актуальных проблем.

Так, недавно ветеранам пришлось вступить в настоящий бой за дневной стационар при районной больнице. Пенсионеры из многих деревень и поселков Пряжинского района объединились, стали единой мощной командой. Их сила, умноженная на поддержку совета ветеранов Пряжинского района, стала неоспоримым доказательством того, что вместе они горы могут свернуть.



Все началось, как обычно, с неприятных новостей. Руководство районного здравоохранения решило закрыть дневной стационар. Причина банальна — «оптимизация расходов», а по-простому — не хватает в бюджете денег на все. Для десятков пожилых людей, которым жизненно необходимы курсы капельниц и врачебный контроль без круглосуточной госпитализации, это был приговор.

«Что нам было делать? Ездить в город? У многих ни сил, ни средств на это нет, — рассказывает одна из участниц тех событий. — Мы поняли: если сейчас промолчим, потом будем локти кусать».

И они не промолчали. Собрались самые боевые и неравнодушные. Начали писать письма, звонить на горячие линии, ходить по кабинетам. Кто-то скажет: «Да что могут сделать простые пенсионерки?» А они смогли. Их голос оказался настолько громким, что чиновникам пришлось отступить.

«Мы заметили, что наши, так сказать, «молодые» – те, кому сейчас между 50 и 60 – стали слишком привязаны к дому. Телевизор стал их лучшим другом, это нужно менять! Наша задача – встряхнуть их, разбудить в них ту энергию, которая еще есть, и показать, что за пределами квартиры кипит жизнь, полная интересных возможностей», — говорит Татьяна Корзюк.

Благодаря женщинам и мужчинам «серебряного» возраста жизнь в Пряже кипит. Ветераны организуют субботники, помогают в проведении праздников, навещают маломобильных земляков, поздравляя их с важными датами.

Особое место занимает участие в мероприятиях, организованными Этноцентром. Бабушки, выросшие на народных сказках и традициях, передают свои знания и умения младшему поколению. Они рассказывают о старинных обычаях, учат готовить традиционные блюда, с удовольствием делятся опытом, накопленным поколениями.

Кажется, что в сутках у пенсионеров из карельского поселка Пряжа больше 24 часов. Иначе как объяснить, что они успевают так много делать?

Не забывайте, что у них, как и у всех, дома забот хватает: и огород требует внимания, и внуки не дают скучать, да и грибы-ягоды в сезон тоже сами себя не соберут. Пенсия для них – это не время отдыха, а возможность жить полной жизнью для себя, для людей, для общества. Не стареют ветераны, некогда им.