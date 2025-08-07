07 августа 2025, 09:23
Происшествия

Найдено тело последнего из пропавших в Белом море байдарочников

Виктор Зузанов погиб во время водного похода на Соловки
волна
фото freepik

Тело третьего пропавшего участника водного похода по Белому морю обнаружено. Об этом сообщает телеграм-канал «Долго будет Карелия сниться» со ссылкой на спасателей.

Туристическая группа планировала на байдарках дойти до Соловков, но 20 июля погода на море резко испортилась, поднялись волны, трое пропали, остальных нашли.

Впоследствии было обнаружено тело 24-летнего байдарочника и 32-летней туристки. Теперь стало известно об обнаружении тела 38-летнего Виктора Зузанова. © «Петрозаводск говорит»

Обсудить
Метки: 
Белое море
Соловки
байдарочники
тело
поход