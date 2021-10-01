На сельхозярмарке в Петрозаводске продавцов больше, чем покупателей

Текст и фото: Антонина Кябелева

В этом году погода явно благоволит сельскохозяйственным ярмаркам в Петрозаводске. Участники традиционной осенней ярмарки, открывшейся 1 октября в Петрозаводске на улице Инженерная, не могут пожаловаться на природу. Теплая для начала октября температура воздуха и временами пробивающееся сквозь облака солнце внушали надежду на покупательский ажиотаж. Однако большинство продавцов во второй половине дня были разочарованы невысокой активностью петрозаводчан.

В этом году на ярмарке практически не осталось свободных мест. Вся выделенная под торговлю площадка занята павильонами, ларьками, столами, машинами.

Богаче всего представлены мед, колбасные изделия и промышленные товары. Это тройка лидеров. В этом году на ярмарке можно приобрести не только сувениры, посуду, мелочи для хозяйства, но и одежду, обувь, куртки, дубленки. Неплохо представлена и рыбная продукция. Причем очень много рыбы с Камчатки.

Представители Корпорации развития РК, которые обходили продавцов и просили подписаться под правилами пожарной безопасности, рассказали, что в этом году на ярмарку приехало около 180 участников. Помимо карельских предприятий и индивидуальных предпринимателей на ней представлены торговые компании из 17 регионов.

Для карельских предприятий участие в ярмарке в этом году бесплатное. Для гостей Карелии расценки начинаются с 2,9 тысячи рублей за право поставить небольшой столик на все 10 дней, что продлится торговля на свежем воздухе.

Организаторы ярмарки объяснили, что главная сложность – это обеспечить торговые точки электроэнергией. Мощности минимальные, и первым делом к электричеству подключают карельских предпринимателей. Кассовые аппараты, весы, холодильники – все это требует электроэнергии.

«Вот эти столбы, на нем на каждом по 4 киловатта. Это по сути два чайника. У нас большие проблемы с электричеством»,

- объяснил представитель Корпорации развития Карелии.

Не исключено, что именно дефицит электроэнергии объясняет почти полное отсутствие кассовых аппаратов. Торговля шла или за наличный расчет, или через телефон на банковскую карту. Других вариантов лично я не встретила.

Отличительной особенностью ярмарки стало почти полное отсутствие карельских предпринимателей, торгующих капустой, картофелем и морковью. Я обнаружила три точки, где торговали карельским картофелем, и две машины с капустой. Карельская капуста и картофель представлены хозяйствами из Олонецкого района. Цены варьируют от 30 до 35 рублей за килограмм.

Индивидуальный предприниматель Александр Иванов из Ильинского продавал картофель по 30 рублей за килограмм, но только большими мешками. Узнав о том, что можно приобрести только огромный мешок, люди разочарованно отходили. На вопрос, почему так мало карельской продукции, Александр предположил:

«Фермеров, наверное, мало. Все с Олонецкого района. Другие почему-то не ездят».

Александр Иванов уже двадцать лет торгует картофелем на сельхозярмарках. Он подтвердил, что для него участие в этом году бесплатное.

Цены на ярмарке сильно разнятся. В одном из павильонов я встретила крупные гранаты по 500 рублей за килограмм. Стоявшая рядом старушка, услышав эту цифру, не выдержала:

«С ума все посходили!»

Но буквально рядом гранаты продавались за 145 рублей.

И так практически везде. Сливочное масло от 550 до 980 рублей за килограмм, мед от 350 до 900 рублей, виноград от 85 до 130 рублей, сыры от 550 до 900 рублей. Мясные деликатесы и колбасы, особенно широко представленные предпринимателями из Белоруссии, начинались от 500-600 рублей за килограмм и могли добираться до 2 тысяч рублей. Свежего мяса и рыбы было немного. Совхозы "Ильинский" и "Мегрега" торговали мясом бычков за 720 рублей за килограмм, форель шла по 550-600 рублей, судак – за 220-280 рублей. Быстрее других «улетал» с прилавка сиг, невзирая на цену 450 рублей за килограмм.

Покупателей на ярмарке действительно было немного. Это отмечали продавцы, которые были заметно расстроены низкой активностью петрозаводчан.

«Наверное, рекламы не было. В прошлые годы в пятницу людей на ярмарке было не протолкнуться. Всегда в первые три дня было очень многолюдно. В этом году все это похоже не на ярмарку, а на рынок. Люди, наверное, не знают о ярмарке»,

- предположил Александр из Воронежской области, торгующий растительным маслом.

Покупатели, действительно, не так легко расставались с деньгами, как в прошлые годы. Не исключено, что главная причина, повлиявшая на поведение петрозаводчан, это резкое снижение их доходов. Многие из тех, с кем мне удалось поговорить, утверждали, что в супермаркетах цены значительно ниже.

Правда, была и другая очень редкая категория покупателей. Женщина с удовольствием покупала манго по 1,5 тысячи рублей за килограмм, приговаривая, что в магазинах таких спелых плодов ни за что ни купишь.

Ярмарка в Петрозаводске продлится по 10 октября включительно. Туда обязательно нужно сходить, хотя бы на экскурсию.