Мясников назвал самую действенную меру защиты от COVID-19

Доктор Мясников рассказал о самом эффективном способе защиты от новой коронавирусной инфекции. Известный врач напомнил о том, что маски и перчатки бесполезны, если забывать о социальной дистанции.

«Учитесь просчитывать ситуацию, чтобы избегать близких контактов. Запомните: если вы не будете соблюдать социальную дистанцию - никакие маски вам не помогут и не защитят»,

- цитирует сообщение Мясникова в его телеграм-канале РИА Новости.

Доктор добавил, что необходимо соблюдать масочный режим, ведь COVID-10 может протекать бессимптомно. Не стоит забывать и о защитных перчатках - их следует обрабатывать антисептиком и часто менять.