Карельскому музыканту отказались делать тест на Covid в Питере

Экс-петрозаводчанину Антону Хиппонену – солисту известной карельской группы «Задвиги Поплавского», проживающему сейчас в Санкт-Петербурге, отказались делать тест на коронавирус, несмотря на высокую температуру и признаки ОРВИ.

– Я заболел. Температура под 38. Вызвал врача. Врач диагностировала ОРВИ. Сказала, что тесты на Covid они теперь не делают. Распоряжение сверху. Выводы делайте сами,

– такую запись оставил Антон Хиппонен на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мы связались с Антоном и расспросили о подробностях произошедшего. По его словам, пришедшая на вызов врач не спрашивала ни о тех, с кем контактировал больной, не давала дальнейших инструкций и даже не просила соблюдать самоизоляцию.

По словам Антона, жена, проживающая вместе с ним, тоже чувствует себя неважно, хотя температуры у нее нет.

– Несмотря на то, что на официальном сайте администрации СПб висят адреса поликлиник, в которых можно сделать тест на Covid, позвонив в ближайшую, я услышал, что тесты в настоящее время не делают. На вопрос: «А где делают?» – ответили, что не в курсе. До платной лаборатории дозвониться не удалось, линия занята постоянно. На сайте другой платной лаборатории висит сообщение, которое я прикрепляю,

– рассказал заболевший.

«Петрозаводск говорит» позвонил на горячую линию COVID-19 по телефону 8-800-2000-112, чтобы выяснить, по какой причине в Петербурге не делают тесты.

– Всем, у кого симптомы ОРВИ, врачи обязаны сделать бесплатный тест. Это нарушение. Необходимо жаловаться в Минздрав,

– прокомментировали на горячей линии.