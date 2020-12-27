«Мы ждем перемен»: какие законы вступают в силу 1 января 2021 года

1 января в России традиционно вступает в силу множество нормативных актов. Они существенно повлияют на жизнь граждан. В наступившем году ключевая тенденция законодательных новелл – «повышение»: акцизов, стоимости услуг ЖКХ и даже налога для богатых. А еще, конечно, запреты: без них в нашей стране не обходится. Рассказываем подробнее.

Больше всего в 2021 году не везет курильщикам. Во-первых, с 1 января запрещается курить в медицинских учреждениях, точках торговли, базах и складских помещениях. Зоны, где дымить все-таки можно, должны быть обозначены табличкой «Место для курения». Во-вторых, сигареты заметно подорожают из-за роста акцизов. По оценке Минфина, пачка сигарет вырастет в цене примерно на 20 рублей и будет стоить в среднем 140 рублей. Повышение объясняется борьбой с потреблением табака.

А вот борьба с пьянством заботит власти куда слабее: акциз на спиртное повысится лишь на 4 процента, то есть в пределах официальной инфляции. При этом с начала 2021 года все спиртное — как импортное, так и отечественного производства — будет продаваться с федеральными специальными марками «Гознака»; сейчас отечественный алкоголь маркируется в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый — акцизными марками, приобретаемыми у таможни.

Если злоупотреблять спиртным и сигаретами станет накладнее, то «веселящий газ» – закись азота – и вовсе окажется под запретом. Соответствующий закон приняла Госдума: вещество нельзя будет использовать для целей, не связанных с медициной. Вообще этот газ применяется в качестве наркоза, но в малых концентрациях он вызывает легкое опьянение. По мнению законотворцев, он является одурманивающим веществом. Будут ли за него сажать, как, например, за наркотики, не уточняется.

Цены вырастут не только на алкоголь и сигареты: нас ждет и повышение платы за услуги ЖКХ. По мнению специалистов, в 2021 году ресурсоснабжающие организации будут добиваться более серьезного повышения тарифов, чем обычно, чтобы покрыть убытки 2020 года. Однако по закону рост не может превышать уровень инфляции, а он, как сказано выше, оценивается в 4-5 процентов.

Правда, и получить субсидию на оплату услуг ЖКХ станет проще. Теперь для этого не нужно брать справку об отсутствии задолженности по платежам: необходимые сведения будут собирать с помощью государственной информационной системы.

Проиндексируют не только тарифы, но и материнский капитал. В 2021 году выплату на первого ребенка поднимут с 466 617 до 483 882 рублей, на второго — с 616 617 до 639 432 рублей. Деньги можно тратить на улучшение жилищных условий, образование детей, накопительную пенсию матери, социальную адаптацию детей-инвалидов, ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет, а с 2020 года – еще и на строительство жилого дома на садовом участке.

Очень неоднозначная новость: в стране уменьшат количество чиновников. Согласно постановлению правительства, в федеральных министерствах и ведомствах сократят 5 процентов сотрудников, в территориальных органах — 10 процентов. Процесс должен начаться 1 января и завершиться к 1 апреля. При этом сокращать расходы на содержание госаппарата не планируется: оставшиеся деньги пойдут на повышение зарплат. Почему эта новость неоднозначная? Да потому, что все мы знаем, как эти сокращения происходят. Государственных служащих просто выводят за штат министерства, и они продолжают сидеть в многочисленных ГУПах, казенных и автономных учреждениях, Управлениях и Фондах.

С 1 января в России вводится прогрессивное налогообложение. Пока что весь «прогресс» заключается в повышении НДФЛ для людей, зарабатывающих свыше 5 миллионов рублей в год. Если обычные россияне отдают в казну 13 процентов, с богачей будут брать 15. «Излишек», по словам законотворцев, направят на лечение детей с редкими болезнями.

Есть несколько исключений. Так, прежняя ставка сохранится, если состояние получено за счет продажи личного имущества, а также получения страховых выплат и пенсионного обеспечения.

Усложнится жизнь и для обитателей многоквартирных домов. С 1 января им запретят хранить личные вещи на цокольных этажах: там частенько устраивали кладовки.

Изменения коснутся сферы труда. Тем, кто устраивается на работу после 1 января, трудовую книжку будут оформлять только в электронном виде. Бумажные трудовые книжки постепенно уходят в небытие. Зато появляется кое-что новое, а именно – четкие правила удаленной работы. Соответствующий закон, как нетрудно догадаться, был принят в этом году из-за пандемии коронавируса. В нем, кроме прочего, прописаны виды такой работы: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная дистанционная работа.

Что любопытно, при наличии оснований начальник сможет переводить сотрудников на удаленку без их согласия. Правда, в этом случае придется обеспечить сотрудников необходимым оборудованием или возместить затраты, а вот зарплату снижать будет нельзя.

Усложняются правила работы гостиниц. Каждому отелю должна быть присвоена определенная категория. В гостиницах, имеющих более 50 номеров, ресепшен обязан работать круглосуточно. Несовершеннолетних запретили заселять в гостиницы, если нет нотариального согласия от законных представителей – родителей или опекунов. На практике это приведет к тому, что спортивная команда, которая едет на состязания, должна будет везти еще и пачку нотариально заверенных согласий, которые, вообще говоря, оформляются не бесплатно.

В 2021 году станет шире список профессий, по которым могут работать женщины. Ранее в перечне запрещенных для женщин профессий было более 450, в новом списке – лишь сотня.

Для прекрасного пола по-прежнему закрыты некоторые виды химического производства (работа с ртутью, хлором, фтором и другими токсичными веществами), а также тяжелые подземные и горные работы. Однако женщинам разрешено там занимать позиции руководителей, а также научных или медицинских специалистов, не занятых физическим трудом. Под запретом остаются некоторые виды металлообработки и ряд профессий из топливно-энергетического сектора, судостроения, металлургии, бурения скважин и так далее.

Те дамы, которых не пустили в литейный цех, могут утешиться, прогулявшись по магазинам. Там сейчас тоже будет больше порядка. Так, с 1 января вводится обязательная маркировка товаров легкой промышленности. Ей подлежат изделия из натуральной кожи или кожзаменителя, трикотажные вещи машинного или ручного вязания, пальто, куртки, ветровки, постельное и столовое белье и так далее. Точно так же будут маркировать ювелирные изделия; мера направлена на защиту покупателей от подделок и повышение доверия потребителей к ювелирной отрасли.

Завершим, по традиции, запретами. С 1 января нельзя будет использовать пиротехнику на митингах, пикетах и шествиях. Исключение – хлопушки и бенгальские огни, соответствующие первому классу опасности. Ресторанам и кафе запретят включать в чек чаевые и любые платежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд и выбранных услуг.

Наконец, запретят разводить костры – даже на территориях частных домов.

«Запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия»,

— говорится в правилах МЧС.

Что любопытно, приготовление шашлыка на мангале под запрет не попадает: считается, что готовят его на углях, а это же не открытое пламя. Правда, как разжечь угли, не используя огонь, в документе не сказано. Это не удивительно: законы природы и логики для российских чиновников слишком сложны, а главное – совершенно не обязательны к исполнению. // Фото: pixabay.com; фото на главной странице: GLOBAL LOOK PRESS / kp.ru