Мужчина заявил на мать в полицию за отказ пускать его на СВО

Жаждущий попасть на СВО 35-летний житель Ярославской области написал заявление в полицию на собственную мать. Женщина не хотела отпускать его на СВО, передает Telegram-канал Mash.

Мужчина не служил в армии из-за проблем с сердцем. Он работает штукатурщиком и живет с матерью. Когда его сосед ушел добровольцем в зону боевых действий, захотел последовать его примеру.

Однако контракт заключить он не смог, так как его паспорт спрятала мать. Сын попытался договориться с ней, но женщина была непреклонна. Тогда он написал на нее заявление в полицию. // фото: easycross0/ pixabay.com