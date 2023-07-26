Пошлину на ввоз вин из Европы повысили, латвийские шпроты запретили

Отказаться от импорта морепродуктов, рыбы и рыбных продуктов из Европы, США и Норвегии решила Россия. Об этом сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Такая мера позволит открыть путь отечественным производителям. В ведомстве полагают, что их мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Кроме того, резко повышаются ставки таможенных пошлин на ввоз вин из Евросоюза и США.

- В отношении вина, происходящего из недружественных стран, с 12,5 % до 20 % (но не менее 1,5 долл. США за литр) увеличиваются ставки ввозных таможенных пошлин,

- сказано в сообщении.

При этом стараются активно развивать отечественный рынок и нарастить поставки из дружественных и нейтральных стран - Чили, Армении, стран Южной Африки. // фото: monicore/ freepik.com