Мужчина обокрал дружелюбного собутыльника

Очередная кража, совершенная во время распития спиртных напитков, раскрыта оперативниками Сегежи, сообщает пресс-центр МВД по РК.

В ОМВД России по Сегежскому району поступило заявление о краже от 63-летнего жителя Надвоиц. Он указал, что неизвестный похитил из его квартиры два мобильных телефона и продукты питания. Ущерб составил 6 000 рублей.

Полицейские выяснили, что накануне заявитель пригласил в гости нескольких приятелей. Компания распивала спиртные напитки. Оперативники установили подозреваемого – 49-летнего местного жителя. В полиции он пояснил, что воспользовался случаем и совершил кражу.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.