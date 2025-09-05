Мужчина не захотел лечиться и сбежал из больницы, переодевшись врачом

Пациент сбежал из больницы и стал фигурантом уголовного дела. Инцидент случился в Бурятии.

46-летний мужчина выпивал, ударился и обратился в больницу за помощью, его госпитализировали. Но ночью мужчина решил сбежать из больницы. Он пробрался к шкафчикам медиков, переоделся в форму врача, прихватил еще один медицинский костюм и сбежал. О произошедшем сообщается в телеграм-канале полиции Бурятии.

Ущерб от кражи одежды и тапочек оценили в двенадцать тысяч рублей. В полицию обратилась медсестра.

Подозреваемого в краже задержали и поместили под подписку о невыезде. Ранее мужчина уже был судим.