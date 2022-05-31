Мужчина крушил с ноги торговый центр в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, запечатленного на видеозаписи. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

Этот человек подозревается в умышленном повреждении чужого имущества. На кадрах видно, как мужчина бьет с ноги по части входной зоны в один из торговых центров карельской столицы и разбивает ее.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят звонить по номерам телефонов: 8 999 094 54 82, 8 999 094 51 45, 8 999 094 56 81. Конфиденциальность гарантируется. Фото: скриншот видео МВД по РК