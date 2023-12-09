Мужчина из Карелии лишился мобильника и крупной суммы со счета

В полицию Медвежьегорска обратился 35-летний местный житель. Мужчина рассказал, что у него пропал мобильник, а затем со счета стали списываться деньги. Всего пропало около 80 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 33-летний приятель потерпевшего. Выяснилось, что мужчины выпивали в одной компании, и заявитель уснул. Его товарищ заметил это, взял телефон приятеля и ушел. Затем с помощью мобильного приложения он перевел деньги со счета потерпевшего на счета своих друзей, а потом забрал у них деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый возместил ущерб. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes