Мошенники в Петрозаводске стали обманывать таксистов

Таксиста в карельской столице обманули дистанционные мошенники, сообщили в МВД республики. Водитель работал, как обычно, и не сразу понял, что именно произошло.

Заказ 33-летний мужчина получил через приложение. Но когда приехал по указанному адресу, не дождался клиента. Тот позвонил и сказал, что оплатит свой заказ.

Попросил назвать данные карты и поступивший на мобильный телефон код. Водитель сделал это, с его счета тут же списали 6680 рублей. Таксист обратился в полицию, идет проверка. // фото: unsplash.com