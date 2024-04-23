Молодые березы варварски спилили на Древлянке

Молодые деревца и кустарник в одном из микрорайонов Петрозаводска вырубили неизвестные. О спиленных березах сообщили в группе «Моя Древлянка».

- Кто-то объяснит нам, зачем возле дома Хейкконена, 22 спилили кусты и деревья, молодые березки! Кто и зачем!

- написала горожанка.

Другие жители микрорайона ее поддержали и назвали территорию «каменными джунглями». Здесь и так очень мало зелени.

Впрочем, некоторые поддержали тех, кто уничтожает деревья: якобы они загораживают окна квартир, не пропуская в них солнечный свет.

Один из петрозаводчан предположил, что спил деревьев - частная инициатива.

- У нас во дворе по Сыктывкарской, 23/1 пожилая женщина вырубала деревья, кусты. Получила административный штраф, успокоилась тут же. Надо понаблюдать, кто это делает. Таких дровосеков, особенно, по весне может быть много, - сказано в комментарии. // фото: «Петрозаводск говорит»