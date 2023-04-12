Молодой житель Карелии разгромил автомобиль обидчика

В полицию Кеми обратился 28-летний мужчина. Он рассказал, что кто-то разгромил его автомобиль. Были разбиты стекла, зеркала, повреждены крыло и бампер. Ущерб был оценен в 23 тысячи рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Участковый просмотрел записи камер наблюдения и установил, что к совершению преступления причастен 24-летний горожанин. Выяснилось, что подозреваемый состоял в конфликте с потерпевшим. В один из дней молодой человек выпил и решил отомстить обидчику. Он отыскал его автомобиль, попрыгал по нему, а затем нанес по машине удары руками и ногами.

По факту умышленного повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com