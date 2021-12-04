Молодой житель Карелии пошел под суд за пьяные поджоги

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего местного жителя. Молодому человеку инкриминируют два преступления: уничтожение чужого имущества и приведение в негодность объектов энергетики. Причем оба этих деяния он совершил путем поджога и из хулиганских побуждений.

Первое преступление было совершено в апреле 2021 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обвиняемый, находясь у себя в квартире в Пряже, распивал спиртные напитки со своими друзьями. После ухода последних мужчина вышел в коридор дома, где у него возникло желание поджечь какой-нибудь предмет. Поэтому он поджег связку проводов в электрическом щите, расположенном на одном из этажей многоквартирного дома, и скрылся.

В результате преступных действий в негодность была приведена линия электропередач дома. Жители сидели без электричества несколько дней.

Спустя месяц обвиняемый, также будучи пьян, поджег хозяйственную постройку, принадлежащую местному жителю. В ней находились личные вещи потерпевшего. Ущерб оценили в сумму более 26 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. // Фото: pixabay.com