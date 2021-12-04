04 декабря 2021, 14:52
Пожар унес жизнь человека на юге Карелии
В поселке Элисенваара Лахденпохского района сгорел многоквартирный дом
Человек погиб на пожаре в Лахденпохском районе Карелии. О происшествии сообщило МЧС республики. Пожар произошел вечером 3 декабря в поселке Элисенваара.
Как пишет «Столица на Онего» со ссылкой на МЧС, горел восьмиквартирный дом. Погиб один человек. Сам дом значительно поврежден.
Отмечается, что на ликвидацию ЧП направили 12 человек и три единицы техники. Огонь был потушен лишь в два часа ночи.