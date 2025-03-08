Мокрый снег накроет Карелию в воскресенье

Завтра, 9 марта в Карелии ожидается облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем в отдельных районах небольшой мокрый снег, на юге с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -9°С, днем -2, +3°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью слабые, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: Петрозаводск говорит.