08 марта 2025, 16:21
Погода

Мокрый снег накроет Карелию в воскресенье

Прогноз погоды на завтра, 9 марта
фото: Петрозаводск говорит

Завтра, 9 марта в Карелии ожидается облачно с прояснениями. Ночью небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем в отдельных районах небольшой мокрый снег, на юге с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный,  местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, -4°С, местами до -9°С, днем  -2, +3°С.

В Петрозаводске также облачно с прояснениями. Ночью слабые, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный умеренный, порывистый. Температура воздуха ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С. Атмосферное давление будет расти. // Фото: Петрозаводск говорит. 

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