Многодетной семье предложили ужасную квартиру в Петрозаводске

Женщина с тремя детьми обратилась за помощью к руководителю СК России Александру Бастрыкину.

Она рассказала, что живет в многоквартирном доме 1953 года постройки в Петрозаводске. Дом на Советской улице в 2019 году признали аварийным и включили в программу расселения.

Многодетной семье предложили переехать в непригодную квартиру из маневренного фонда. Но женщина отказалась. Сейчас она вынуждена снимать жилье, что для нее затратно. Обращения в различные инстанции ни к чему не привели. Помощи семья, как и многие в Карелии, ищет у Александра Бастрыкина.

Карельские следователи проводят проверку. Бастрыкин же приказал коллегам возбудить уголовное дело и отчитаться о результатах.