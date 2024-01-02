«Много смешного и Эльфовая башня»: школьники Петрозаводска о Париже

Нина Николаевна Бойко – преподаватель французского языка, о которой мы уже рассказывали в нашей рубрике. Ровно 20 лет назад она стала кавалером Ордена «Академических пальм», после чего в школу №27, где много лет работала Нина Бойко, накануне новогодних каникул отправились журналисты телеканала «Ника Плюс», архивом которого мы пользуемся при подготовке этой рубрики.

Интересно, что французский язык в жизни Нины Николаевны появился, можно сказать, случайно. Родители привели ее в школу, в которой изучали только этот иностранный язык. Но случайное знакомство переросло в серьезные отношения. Потом Нина Николаевна изучали и английский, и немецкий, и испанский языки. Но любимым остался все-таки французских. В школе с детьми Нина Николаевна проработала на тот момент 25 лет. Она призналась, что ни разу не пожалела о своем выборе. Одинаково легко она ладила и со старшеклассниками, и с малышами. Младшеклассники так охарактеризовали любимую учительницу:

-Она мало задает!

-Она добрая. И ездила во Францию, наверное.

-И она нас учит французскому языку. И очень сильно умная!

На уроках Нины Бойко ребята с удовольствием пели, танцевали, играли. И мечтали поехать в Париж.

«Там много очень интересного. И много смешного! Например, Эльфовая башня», - очаровательно сообщил один из младшеклассников. Помимо углубленного изучения иностранного языка в школе №27 велась и внеклассная работа. Там была театральная студия, клуб любителей Франции. Наши школьники ездили в Париж, с удовольствием принимали у себя в гостях друзей из-за границы.

В народе школа давно была известна, как «французская». Правительство этой страны посчитало работу заместителя директора по иностранному языку Нины Бойко достойной высокой награды. Мы, петрозаводчане, может гордиться своей соотечественницей! Орден «Академических пальм» был основан императорским указом Наполеона Бонапарта. В исключительных случаях он присуждается иностранным гражданам. Но жизнь Нины Николаевны высокая награда никак не изменила. Ее день начинался так же, как и раньше. С фразы, звучащей, как музыка «Bonjour, les enfants». В переводе – «Здравствуйте, дети!»

В библиотеке открылся семинар для педагогов-краеведов. Им представили новый проект «Карельская изба», который создали сотрудники Республиканского детского и юношеского туризма.

По их мнению, познакомившись с проектом «Карельская изба», можно было получить полное представление о жизни, быте, культуре древних карел (ведь в те годы еще не было популярным – ездить в глубинку, и прямо там на месте знакомиться с настоящими, отреставрированными или построенными под туристов избами). Об этом рассказывала собравшимся заместитель директора РЦДЮТ Галина Паршукова: «Если во многих местах Карелии есть «карельские горницы», но она у карел – место для приема гостей. А вот изба – место, где живут карелы». Проект был создан при финансовой поддержке «Проекта Гармония». Самым интересным в той работе, по словам Галины Паршуковой, стал сайт, в разработке которого принимали участие воспитанники центра: «Это старшие школьники и студенты. Которые фотографировали экспонаты и саму карельскую избу, и которые сделали сайт».

В рамках семинара сотрудники центра передавали свой опыт педагогам-краеведам из районных музейных центров.

Таким было 2 января ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.