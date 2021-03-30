Мирошник назвала главное достижение в программе благоустройства города

В отчете перед депутатами по итогам работы в 2020 году Глава Петрозаводска отметила, что был выполнен беспрецедентный объем мероприятий по благоустройству.

- Самым главным достижением я считаю приведение в порядок 47 фасадов по проспекту Ленина и центральным улицам города, - прокомментировала Глава Петрозаводска Ирина Мирошник. - Республиканское финансирование нам позволило отремонтировать, покрасить фасады и подсветить их. Результат очевиден: Петрозаводск достоин своего архитектурного облика как столичного города. В числе наиболее важных мероприятий Ирина Мирошник также назвала ремонт более 30 участков Онежской набережной, установку стелы «город воинской славы» и благоустройство территории вокруг нее, модернизацию трассы «Фонтаны», ремонт дорог и многое другое. (фото bellrado-msk.ru)