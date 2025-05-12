Министр соцзащиты Карелии Ольга Соколова ответила на важные вопросы

Ольга Соколова, министр социальной защиты Карелии стала участником нашего проекта «От первого лица». В первом выпуске программы с участием Ольги Александровны мы поговорили о создании управления, которое будет заниматься координацией помощи бойцам СВО и их семьям. Такую задачу поставил перед министерством глава республики Артур Парфенчиков.

По словам Ольги Соколовой, сейчас они работают над сбором информации и анализируют самые острые и актуальные вопросы и проблемы, связанные с этой темой. После чего они представят предложения губернатору, и будут уже поставлены конкретные задачи для выполнения.





Другой важной темой для разговора с министром стал вопрос о доступности социального обслуживания населения республики. В Карелии много отдаленных поселков, в которых проживают пожилые люди.

«Сейчас в Карелии ежегодно почти 6 тысяч человек получают социальные услуги на дому. Если в сфере соцобслуживания работает порядка 3,5 тысяч специалистов, то соцработников, которые непосредственно работают на дому - 500 человек. Отвечая на ваш вопрос, отмечу, что очереди на надомное обслуживание сейчас в республике нет. В Карелии работает Комплексный центр социального обслуживания, что позволяет во всех районах обеспечить нуждающихся людей специалистами»,

- рассказала министр.

Надомное обслуживание - это одно из приоритетных направлений работы и Комплексного центра, и министерства соцзащиты. Задача простая и в то же время очень важная - человек должен как можно дольше находится дома, в своих привычных условиях. И социальный работник ему в этом помогает.

Ольга Александровна отметила положительную динамику в этом направлении. И для того, чтобы сохранять эти результаты, в республике работают и мобильные бригады соцобслуживания, которые несколько раз в неделю объезжают тех, кому нужно помогать.

«Третий год Карелия участвует в пилотном федеральном проекте по создании системы долговременного ухода на дому. Как правило в эту программу попадают люди, у которых значительно снижена способность к самообслуживанию. Пока эта программа работает в четырех районах Карелии: Петрозаводск, Прионежский, Олонецкий и Кондопожские районы. Надеюсь, что дальше нам удастся расширить географию проекта, поскольку как раз в нем есть большая потребность. Сейчас на таком уходе у нас находится 278 человек»,

- продолжает министр.

Люди с инвалидностью - это тоже подопечные министерства соцзащиты. На 1 января 2025 года в республике проживает 57 тысяч людей с инвалидностью, пять процентов из них - дети. Для этой категории граждан и семей предусмотрены федеральным законом выплаты и пособия. Что касается реабилитации, то для них создаются индивидуальные программы.

Кроме этого, Ольга Соколова отметила, что в Карелии созданы специальные тренировочные квартиры, которые позволяют людям с инвалидностью попробовать себя в самостоятельной жизни, адаптироваться к ней. Такие квартиры созданы в Ладвинском доме-интернате и в Медвежьегорском психоневрологическом интернате, в ближайшее время откроется и в интернате «Черемушки» в Кондопожском районе.

Социальная сфера - одна из самых важных для людей, поэтому к министру всегда очень много вопросов. В следующем выпуске мы поговорим о многодетных и приемных семьях, а также о сиротах, которые не могут в сжатые сроки получить жилье.

И для вас контакты, куда можно обратиться, если у вас есть вопросы: единый центр - 8800-1000001, можно попросить федерального оператора сразу переключить на региональный уровень и задать свои вопросы. Также в Петрозаводске есть телефон 78-27-81 - все жители Карелии могут позвонить и уточнить информацию по соцобслуживанию. // Фото: Петрозаводск говорит, Freepik.com © «Петрозаводск говорит»