Мэрия Петрозаводска сообщила о вакансиях

Мэрия Петрозаводска объявила о проведении ярмарки вакансий. Администрация ищет специалистов для работы в сфере ЖКХ, сообщает пресс-служба мэрии.

Требуются специалисты с профильным высшим образованием в областях промышленного и гражданского строительства, коммунального хозяйства (водо-, теплоснабжение, водоотведение, электроэнергетика и т.д.), садово-паркового ландшафтного дизайна либо в смежных областях.

Опыт работы по специальности приветствуется, но необязателен. Резюме можно присылать до 24 августа на адрес электронной почты: andrey.bekelev@petrozavodsk-mo.ru. Фото 2gis.com