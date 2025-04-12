Мечта юных петрозаводчан - увидеть Землю из космоса - может и сбыться!

В России сегодня отмечают День космонавтики! Давайте в нашей рубрике вспомним о тех событиях, которые происходили ровно 20 лет назад и имели отношение к этой дате. Например, в Петрозаводске при школе №45 уже десятый год на тот момент работал кружок космической техники.

Ежегодно ребята выезжали на Всероссийские соревнования и завоевывали там ведущие места. Накануне праздника они готовились к Кубку Королева, который должен был состояться в Подмосковье спустя неделю. Полет Юрия Гагарина в космос занял всего 108 минут. Сейчас средний фильм о космосе длится дольше. Юные ракетостроители за эти 108 минут чего только не успевали! Участники кружка рассказали, как строят ракеты. На словах все выглядело нетрудно, но гораздо сложнее было побеждать на соревнованиях, куда приезжали ребята со всей страны. Наших моделистов туда возил их тренер сборной РК по ракетомодельному спорту Олег Гольдшер. Запустить ракету было проще, чем добыть все необходимые для нее материалы. Некоторые даже в Москве не продавались. Приходилось проявлять смекалку.

«У нас пленка из Югославии, - признался Олег Гольдшер. – Мой ученик Коряпин Леша, член сборной команды страны. Они в прошлом году на Чемпионат Европы ездили. Я ему дал денежку, он там купил».

Команда Карелии была одной из сильнейших в России. Вопрос «хотите ли вы полететь в космос?» эти мальчики смешным не считали. Им хотелось бы побывать в ракете, посмотреть на аппаратуру, которая в ней была установлена. Да и просто посмотреть на Землю с высоты! И это для них было реально. Сын Олега Михайловича запускал настоящие корабли в Плесецке. Казалось бы, «детское» увлечение отца стало его работой. С такими мальчишками тренер Гольдшер работал уже сорок лет к тому моменту. Он воспитал будущих летчиков и бортинженеров. Он начинал в 50-е, когда про космос только мечтали, а про Гагарина не слышали.

«Частенько приходится вспоминать… Ведь это же он дал толчок ракетомодельному спорту», - сказал Олег Михайлович.

Среди его воспитанников пока не было настоящего космонавта. Но Олег Гольдшер был уверен, что у них все впереди.

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Ветеран войны Мария Петровна Мухина родилась 12 апреля. В 2005 году ей исполнилось 80 лет. Она ушла на фронт совсем юной девчонкой, получила ранение под Кенигсбергом. За долгую жизнь она видела немало. Например, в Индии, куда поехала работать вслед за мужем, она встретила Джавахарлала Неру (одного из самых видных политических деятелей мира). А в 1961 году в Москве она видела Юрия Гагарина.

В 16 лет Мария Петровна ушла на фронт радисткой. После войны счастливо вышла замуж, родила двоих детей, и в 1959 году семья отправилась в Индию. Ее муж – монтажник-высотник – строил там металлургический завод. А она занималась детьми. Когда строительство было завершено, поздравить строителей пришел первый премьер-министр Индии Джавахарлал Неру. После стройки семья вернулась в Советский Союз.

«Нас в Ленинграде оставляли, но квартиру там давали подвальную. Ну, я, конечно, на это не согласилась», - вспоминала Мария Мухина. Так что с 1961 года Мухины поселились в Петрозаводске. Мария Петровна работала в поликлинике. Радовалась, что о ветеранах, о Дне Победы не забывают: «Для меня это великий праздник. Для меня праздника дороже нет, чем этот».

Мария Петровна с улыбкой припомнила детство: когда была маленькая, всегда смотрела на календарь и обижалась, что в день ее рождения ничего памятного не произошло. Так случилось, что в свой день рождения в 1961 году она гуляла с мужем по Москве, и увидела первого космонавта Земли: «Я его очень хорошо видела. Он едет, стоит, улыбается. Рука поднята. Жена его рядом сидела, мать. Близко увидели! И так хорошо». Медаль к 60-летию Победы мэр Петрозаводска вручил ей именно в тот день.

Финские и карельские танцы покорили зрителей и участников фестиваля славянской культуры «От сердца к сердцу», который проходил в Венгрии. Победителей встречали на вокзале с цветами родители ребят из ансамбля «Мозаика». Кстати, ездили на фестиваль юные артисты в основном за счет своих родителей.

Семьи, собравшиеся утром 12 апреля на вокзале, встречали своих детей и внуков с волнением. Еще бы! Участники ансамбля возвращались домой победителями, покорившими множество сердец.

«Это было просто замечательно. Там было очень много коллективов – из Хорватии, Германии, Украины, России», - рассказывала Аня. Кате запомнились украинские коллективы и из Удмуртии, по ее словам, они выделялись своим колоритом. Арсению понравилась Венгрии и то, как там принимали гостей и чем кормили. Он заверил, что и выступили они на славу. Руководитель ансамбля «Мозаика» Надежда Букина поблагодарила всех, кто помог осуществиться этой поездке. И в первую очередь – это родители, то есть главные спонсоры. Но важна была и поддержка родного Дома культуры «Машиностроитель». К тому моменту ансамблю уже исполнилось 25 лет. Везде – в Финляндии и Венгрии, во Владимире и Москве – везде танцорам сопутствовал успех. Впереди был отчетный концерт перед петрозаводчанами.

Таким было 12 апреля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. © «Петрозаводск говорит»