Маткапитал на первого ребенка в Карелии вырос до 524,5 тысяч рублей

Материнский капитал с февраля 2022 года проиндексировали на 8,4%. В Карелии размер выплаты на первого ребенка был увеличен на 40 646 рублей до 524 527,9 рубля, уточнили в региональном отделении ПФР. Столько же будут получать семьи с двумя детьми, если второй ребенок был рожден или усыновлен до 2020 года, а родители еще не оформляли или ни разу не использовали сертификат.

Изменился и размер повышенного маткапитала, который дают семьям, в которых оба ребенка появились с 2020 года. Размер выплаты увеличили на 53 712,27 рублей до 693 144,1.

Для родителей, которые получили капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, размер господдержки увеличивается дополнительно. В этом году размер прибавки вырос до 168 616,2 рубля. Средства семей, не израсходовавших капитал либо потративших его частично, также проиндексировали.

В прошлом году в Карелии было оформлено 2427 сертификатов на маткапитал. (фото pixabay.com, RitaE)