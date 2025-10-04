Любителям мяса дали неутешительный совет

Мясо необходимо употреблять в умеренном режиме, в то время как основу рациона должна составлять растительная пища. Об этом говорится в материале журнала Lancet.

Как пишут авторы доклада, в день человеку не стоит позволять себе больше 15 граммов красного мяса. В то же время рекомендуется съедать каждый день 200 граммов овощей, 300 граммов фруктов, 210 граммов зерновых, 250 граммов молочных продуктов, 30 граммов рыбы или морепродуктов. Кроме того, людям советуют употреблять небольшие порции белого мяса.

