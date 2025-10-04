Названы отрасли в Карелии с зарплатой от 110 тысяч рублей

В Карелиястате назвали отрасли с самыми большими зарплатами за июль 2025 года. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, больше всего в июле получили люди, которые работали в добыче полезных ископаемых (132 490 рублей).

Также большие средние зарплаты в отраслях «производство химических продуктов» (125 747 рублей), «производство машин и оборудования» (115 862 рубля), «научные исследования и разработки» (111 608 рублей) и «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (111 566 рублей).

Напомним, средняя зарплата по Карелии в июле 2025 года превысила 80 тысяч рублей.